UE reconhece norte da Patagônica argentina como livre de aftosa sem vacinação

São Paulo, 10 – A União Europeia (UE) anunciou que reconheceu o norte da Patagônia argentina como área livre de aftosa, sem vacinação, igualando a região com o restante da Patagônia. A informação, em nota, é da Secretaria de Governo do Agronegócio da Argentina. Conforme a secretaria, a partir de agora podem ser exportados produtos, como carne bovina e ovina, da Patagônia Norte A com os mesmos requisitos que o restante da Patagônia para o bloco europeu.