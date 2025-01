UE recebe pedido da Itália para liberação de 7ª parcela de fundo

BRUXELAS, 3 JAN (ANSA) – A Comissão Europeia confirmou nesta sexta-feira (3) ter recebido o pedido do governo italiano para a liberação da sétima parcela do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (PNRR), no valor de 21 bilhões de euros, já anunciado pelo Palazzo Chigi no dia 30 de dezembro.

Em nota, o Executivo explica que irá agora avaliar o cumprimento por parte de Itália dos marcos e objetivos fundamentais ligados ao pedido de pagamento e que irá compartilhar a sua avaliação preliminar com o Comitê Econômico e Financeiro do Conselho.

Segundo a UE, o pedido da Itália diz respeito a 67 metas e objetivos, os quais abrangem reformas contra subsídios prejudiciais ao ambiente, bem como nas áreas da justiça, administração e contratos públicos, gestão de resíduos, energia sustentável e educação.

Além disso, inclui também investimentos em cibersegurança e digitalização da administração pública, adaptação climática, energias renováveis, pobreza energética, transportes e agricultura sustentáveis, e bolsas de estudo a nível de licenciatura e pós-graduação.

O plano global de recuperação e resiliência de Itália é financiado por 194,4 bilhões de euros em empréstimos. Além do pedido da Itália, a Comissão explica que recebeu o terceiro pedido de pagamento do Pnrr da Polônia, no valor de 7,3 bilhões, o primeiro da Suécia, no valor de 1,6 bilhões, o terceiro pedido da Letônia, avaliado em 275,1 milhões, e o segundo da Irlanda, de 115,5 milhões. (ANSA).