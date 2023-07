UE quer criar ‘clube de matérias-primas’ com latino-americanos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/07/2023 - 12:01 Compartilhe

BRUXELAS, 17 JUL (ANSA) – A União Europeia pretende instituir um “clube de matérias-primas críticas” com países da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que estão reunidos em Bruxelas para uma cúpula entre os dois blocos.

Em discurso em uma mesa redonda de negócios, o vice-presidente do poder Executivo da UE, Valdis Dombrovskis, disse que o objetivo é unir “países consumidores e países ricos em recursos” naturais.

“Serão quatro objetivos: compartilhamento de conhecimentos e cooperação para prevenir crises e enfrentar emergências; promover a produção sustentável e as capacidades de transformação locais; garantir um comércio confiável e investimentos em matérias-primas; e assegurar que o aumento do fornecimento de matérias-primas não prejudique as comunidades e o meio ambiente”, disse.

Dombrovskis prevê que a demanda da UE por baterias de lítio, elementos essenciais para veículos elétricos e estocagem de energia, aumente “até 12 vezes até 2030 e 21 vezes até 2050”.

“Precisamos ajudar a indústria que produz esses metais a aproveitar todas as oportunidades para aumentar a fabricação.

Isso significa sobretudo diversificar o fornecimento desses minerais, que atualmente estão concentrados em poucas ou até uma única fonte”, afirmou o vice-presidente da Comissão Europeia, em referência à dependência em relação à China para obter alguns desses materiais.

“Essa diversificação global é uma oportunidade para os países latino-americanos ricos em recursos”, acrescentou. (ANSA).

