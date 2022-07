++ UE ‘prosseguirá parceria’ com Itália, diz porta-voz ++

BRUXELAS, 14 JUL (ANSA) – Após o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, anunciar sua renúncia ao cargo nesta quinta-feira (14), a União Europeia se manifestou de forma diplomática e disse que a parceria com o país “continuará”.

“A Comissão não comenta nunca os desenvolvimentos políticos nos países-membros. A presidente, Ursula von der Leyen, repetidamente enfatizou a estreita e construtiva cooperação com o presidente [do Conselho de Ministros] Mario Draghi. Von der Leyen espera continuar com a cooperação das autoridades italianas sobre as prioridades e as políticas europeias”, afirmou o porta-voz da Comissão, Eric Mamer. (ANSA).