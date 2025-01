UE promete EUR 3 bilhões para Jordânia

A União Europeia (UE) prometeu à Jordânia três bilhões de euros (3,1 bilhões de dólares, 18 bilhões de reais) como parte de sua nova associação estratégica, anunciou nesta quarta-feira (29) Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, o Executivo do bloco europeu.

“Com as mudanças geopolíticas atuais e as crescentes crises na região, fortalecer a associação UE-Jordânia é a decisão correta no momento adequado”, disse Von der Leyen após uma cerimônia com o rei Abdullah II da Jordânia em Bruxelas.

Von der Leyen destacou o “papel essencial” da Jordânia “na consolidação do cessar-fogo em Gaza” e na distribuição da ajuda humanitária.

Na terça-feira, a Jordânia implementou uma “ponte aérea” de oito dias para transportar ajuda humanitária de emergência para a Faixa de Gaza, devastada por 15 meses de conflito.

Von der Leyen também destacou o papel desempenhado pela Jordânia “no apoio à transição na Síria”.

Por este motivo, a UE assinou uma “associação estratégica integral” com a Jordânia.

A associação combina medidas financeiras e de investimento de 2025 a 2027.

ahg/zm/fp