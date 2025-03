UE promete 2,5 bilhões de euros para ajudar Síria pós-Assad

BRUXELAS, 17 MAR (ANSA) – A União Europeia (UE) prometeu nesta segunda-feira (17) fornecer 2,5 bilhões de euros em ajuda à Síria no período de dois anos 2025-26, como forma de apoiar a transição do país após a queda do regime de Bashar al-Assad.

“Os sírios precisam de mais apoio, estejam eles no exterior ou os que optem por voltar para casa”, disse a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, durante uma conferência internacional de doadores em Bruxelas.

Segundo ela, a “Europa fará sua parte”, principalmente porque “a situação continua frágil”, mas todos conseguiram ver “o comprometimento dos sírios com um governo inclusivo”.

“É por isso que hoje a UE está aumentando sua promessa aos sírios no país e na região para quase 2,5 bilhões euros (16 bilhões de reais) para 2025 e 2026”, acrescentou.

Em seu discurso, Von der Leyen apelou a todos para que façam o mesmo nesta fase crítica, porque os “sírios precisam” de ajuda, tendo em vista que “há cidades inteiras para reconstruir, uma economia para reiniciar”.

Por causa disso, “suspendemos as sanções em setores econômicos importantes e estamos prontos para fazer mais para atrair investimentos”, explicou.

De acordo com a líder europeia, “a Síria era uma das potências econômicas do Oriente Médio” e o bloco quer “ser um parceiro para a recuperação e o crescimento” de um novo país.

“O futuro da Síria deve ser construído por todos os sírios.

Aqueles que sempre lutaram pela liberdade e aqueles que acabaram de descobrir a esperança. Aqueles que fugiram e aqueles que ficaram. Esta deve ser a promessa da nova Síria. E faremos tudo o que pudermos para que isso aconteça”, concluiu von der Leyen.

(ANSA).