UE prepara ajuda de 330 milhões de euros para agricultores

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/06/2023 - 8:01 Compartilhe

BRUXELAS, 26 JUN (ANSA) – O poder Executivo da União Europeia vai propor aos Estados-membros um pacote de ajuda extraordinária de 330 milhões de euros para agricultores.

Segundo o projeto visualizado pela ANSA, a Espanha será a principal beneficiária dos repasses, com 81 milhões de euros, seguida pela Itália, com 60,5 milhões.

O pacote chega após o pedido dos governos de Espanha, França, Itália e Portugal para ter acesso ao fundo de reserva para crises da Política Agrícola Comum (PAC) da UE em função de eventos climáticos extremos, como a estiagem na Península Ibérica e as enchentes que mataram 15 pessoas na Emilia-Romagna em maio.

A expectativa em Bruxelas é de que a proposta seja aprovada de forma definitiva em até duas semanas. Ao todo, 22 países devem receber recursos do PAC, como França (53 milhões de euros), Alemanha (35 milhões), Grécia (15 milhões) e Portugal (11,6 milhões).

O governo da região italiana da Emilia-Romagna estima que as inundações do mês passado causaram pelo menos 8,8 bilhões de euros em danos, principalmente no setor agrícola, motor da economia local. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias