UE precisa se preparar para milhões de refugiados da Ucrânia

(Reuters) – A União Europeia precisa se preparar para milhões de refugiados ucranianos que chegam ao bloco, disse a comissária de Assuntos Internos da UE, Ylva Johansson, neste domingo.

“Acho que precisamos nos preparar para milhões”, disse ela a repórteres em Bruxelas, acrescentando que era a favor de ativar a diretiva de proteção temporária da UE para fornecer abrigo para as pessoas que vêm para a UE.

Em 2001, a diretiva foi a resposta da UE ao afluxo em massa de pessoas deslocadas durante as guerras na Iugoslávia e no Kosovo. De acordo com suas regras, as pessoas deslocadas de países não pertencentes à UE recebem proteção imediata e temporária.

(Por Sabine Siebold)

