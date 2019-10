UE planeja investimento bilionário a favor do meio ambiente

ROMA, 4 OUT (ANSA) – O ex-primeiro-ministro da Itália Paolo Gentiloni, atual comissário de Relações Econômicas da União Europeia, disse nesta sexta-feira (4) que o bloco pretende investir mais de 1 bilhão de euros em desenvolvimento ambiental para ter uma “Europa mais sustentável”. A declaração foi dada em uma mensagem em vídeo para divulgar o relatório Asvis 2019 – uma aliança italiana de associações que trabalham pelo desenvolvimento sustentável. Na gravação, Gentiloni explicou que a nova Comissão Europeia visa “integrar os objetivos de desenvolvimento sustentável no processo do semestre europeu, através do qual serão verificados os compromissos das políticas orçamentárias dos países membros”.

O crescimento, além de quantitativo, também deve ser sustentável”, insistiu. O ex-premier da Itália ainda disse que a UE quer usar impostos sobre a energia para combater a crise climática. Uma das ideias será “revisar o sistema tributário, antes de tudo sobre a energia”, porque a tributação “é uma das maneiras pelas quais a UE pode influenciar o comportamento de produtores e consumidores”, acrescentou Gentiloni. Desta forma, segundo o italiano, o sistema fiscal será “menos favorável ao uso de combustíveis poluentes e combustíveis fósseis”. Durante visita a Assis, onde participou das comemorações do dia de São Francisco, o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, reafirmou a importância de um “desenvolvimento que respeite a criação, que respeite o meio ambiente, que seja verdadeiramente humano”. “A proteção ambiental é uma prioridade da nossa experiência no governo. Usamos uma fórmula estrangeira, o Green New Deal, que significa uma mudança de paradigma cultural autêntica”, acrescentou. O Green New Deal, inspirado no programa de investimentos para recuperar os Estados Unidos da Grande Depressão, prevê aportes bilionários para financiar projetos de energia renovável e financiar a transição para a economia verde. O projeto é uma promessa da nova coalizão de governo na Itália, que reúne o populista Movimento 5 Estrelas (M5S) e o centro-esquerdista Partido Democrático (PD). (ANSA)