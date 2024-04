++ UE pede investigação independente sobre valas comuns em Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/04/2024 - 9:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 24 ABR (ANSA) – A Comissão Europeia pediu nesta quarta-feira (24) uma “investigação independente” sobre as valas comuns descobertas nos dois principais hospitais da Faixa de Gaza.

Em coletiva de imprensa, o porta-voz do executivo da UE, Peter Stano, afirmou que todos estão “profundamente preocupados” com a situação e “apela a uma investigação independente sobre todas as suspeitas e todas as circunstâncias”.

Segundo ele, “tudo isto cria a impressão de que todos podem cometer violações dos direitos humanos internacionais”. (ANSA).