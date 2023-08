UE parabeniza Bernardo Arévalo por vitória na Guatemala

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2023 - 15:01 Compartilhe

BRUXELAS, 21 AGO (ANSA) – A União Europeia parabenizou nesta segunda-feira (21) o candidato Bernardo Arévalo pela vitória nas eleições à presidência da Guatemala.

“A UE congratula o povo guatemalteco por sua participação pacífica no segundo turno das eleições de domingo e pelo forte empenho pela democracia demonstrado durante todo o processo. E congratula o candidato presidencial Bernardo Arévalo e a vice-presidente Karin Herrera”, disse o Serviço de Ação Externa da UE em nota.

“Saudamos o fato de que o presidente de saída, Alejandro Giammattei, tenha reconhecido o resultado e feito referência à necessidade de uma transição organizada e da transferência de poder que ocorrerá em 14 de janeiro de 2024. É fundamental que todas as instituições estatais e todos os setores da sociedade apoiem e se unam a esse esforço no interesse do país”, acrescentou o comunicado.

O sociólogo de centro-esquerda venceu o segundo turno das eleições com 58% dos votos, contra 37% de sua adversária, a conservadora Sandra Torres.

Em seu primeiro discurso após a vitória, o presidente eleito prometeu trabalhar “pelo bem-estar de todo o país” e garantiu que vai respeitar os direitos da oposição. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias