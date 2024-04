UE oferece assistência a Taiwan após terremoto

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/04/2024 - 15:01 Para compartilhar:

PEQUIM, 4 ABR (ANSA) – A União Europeia ofereceu apoio a Taiwan após o terremoto que deixou pelo menos nove mortos e mais de 800 feridos na ilha nesta quarta-feira (3).

“Meu sincero apoio vai a todas as pessoas atingidas pelo terremoto em Taiwan, e minhas condolências para as famílias das vítimas”, disse Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, principal órgão político da UE, no X (antigo Twitter).

“A União Europeia está pronta para fornecer toda a assistência necessária”, acrescentou. (ANSA).

