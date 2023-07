UE não reconhece as autoridades golpistas no Níger

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2023 - 8:23 Compartilhe

A União Europeia (UE) não reconhece as autoridades militares do Níger que tomaram o poder com um golpe de Estado esta semana e suspenderam a cooperação de segurança com o país africano, anunciou neste sábado o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

A UE “não reconhece e não reconhecerá as autoridades do golpe no Níger”, disse Borrell, acrescentando que o presidente deposto, Mohamed Bazoum, que está detido, deve ser libertado “incondicionalmente e sem demora”.

“Todas as ações de cooperação no campo da segurança estão suspensas sine die com efeito imediato”, acrescentou.

Os militares que promoveram o golpe de Estado nomearam, na sexta-feira, o general Abdourahamane Tchiani como novo líder no comando do país.

Bazoum está detido desde a manhã de quarta-feira na zona residencial do palácio presidencial, rodeado de membros da sua escolta.

A União Africana (UA) exigiu neste sábado que os militares “retornem aos seus quartéis e restabeleçam a autoridade constitucional” no Níger.

