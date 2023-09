UE não recebeu notificação sobre acordo entre Lufthansa e ITA

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/09/2023 - 15:01 Compartilhe

ROMA, 10 SET (ANSA) – A Comissão Europeia informou neste domingo (10) que ainda não recebeu alguma notificação sobre o acordo para a venda de uma participação da companhia aérea estatal ITA Airways para a Lufthansa.

“Ainda não recebemos qualquer notificação. Cabe às partes envolvidas no acordo notificar a transação”, disse à ANSA um porta-voz da Comissão Europeia.

O posicionamento chegou pouco tempo depois de a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmar que está intrigada com o motivo pelo qual a União Europeia estava atrasando a luz verde para o grupo alemão assumir a participação.

A falta da notificação, que Roma vem contestando, está atrasando a aprovação do acordo pelas autoridades de concorrência e antitruste da UE.

“A Comissão Europeia permanece em contato estreito com as partes para discutir a transação antes da sua notificação oficial. Esses contatos são contínuos e fazem parte do processo padrão para avaliar uma transação complexa”, apontaram à ANSA algumas fontes.

O acordo entre o governo italiano e a Lufthansa foi fechado no fim de maio, encerrando uma novela que se arrastava havia vários anos, desde a era Alitalia, antecessora da ITA.

Os alemães comprarão 41% da empresa italiana por meio de um aumento de capital de 325 milhões de euros, com a opção de adquirir todas as ações remanescentes em um segundo momento.

A expectativa da Lufthansa é concluir a operação até o fim de 2023. (ANSA).

