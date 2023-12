UE não está em posição de começar a negociar adesão da Ucrânia, afirma Orban

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/12/2023 - 7:24 Para compartilhar:

A União Europeia (UE) não está em posição de começar a negociar a adesão da Ucrânia ao bloco, uma vez que as condições prévias estabelecidas não foram cumpridas, afirmou nesta quinta-feira em Bruxelas o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban.

“Não há razões para discutir nada, porque as condições prévias não foram cumpridas (…) Não estamos em posição de começar a negociar”, declarou o chefe de Governo húngaro ao chegar para uma reunião de cúpula europeia que deve discutir o início ou não das negociações com a Ucrânia.

Orban disse que “será necessário voltar ao tema mais tarde, retornar quando as condições forem cumpridas”.

A ampliação da UE “é um processo juridicamente detalhado, baseado no mérito e que tem condições prévias. Estabelecemos sete condiciones prévias e, segundo a avaliação da Comissão Europeia, três das sete não foram cumpridas”.

A reunião de cúpula que começa nesta quinta-feira na capital belga deve apoiar um relatório da Comissão Europeia (o Executivo da UE) que recomenda o início de negociações formais de adesão com a Ucrânia e a Moldávia.

Além disso, os governantes europeus devem aprovar um grande pacote de ajuda financeira à Ucrânia de 50 bilhões de euros (mais de 54 bilhões de dólares, 265 bilhões de reais).

Orban já antecipou que é contrário ao início das negociações de adesão com a Ucrânia, uma posição que ameaça a unidade da UE em um tema considerado muito delicado.

Em uma carta a Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, Orban chegou a pedir formalmente que a questão da Ucrânia fosse retirada da agenda da reunião, para evitar que a falta de consenso provocasse o fracasso do encontro.

Orban tem encontros programados nesta quinta-feira com Michel, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com o chefe de Governo da Alemanha, Olaf Scholz.

O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmitro Kuleba, advertiu na semana passada para as “consequências catastróficas” de uma rejeição da UE ao início das negociações de adesão.

