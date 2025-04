UE não descarta possibilidade de reunião com Trump em Roma

BRUXELAS, 24 ABR (ANSA) – A União Europeia não refuta um possível encontro entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Roma, Itália, no sábado (26), às margens do funeral do papa Francisco.

“Estamos avaliando uma possibilidade de nos encontrarmos, ainda que no momento não haja nada confirmado”, declarou a porta-voz de von der Leyen, Paula Pinho, acrescentando que “o objetivo principal da viagem” da líder europeia “é realmente o funeral do Papa”.

“Caso surjam oportunidades paralelas ao funeral, é claro que elas serão bem-vindas”, falou Pinho.

Na semana passada, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, viajou aos EUA para se reunir com Trump, quando discutiram, dentre outros assuntos, as tarifas impostas pelo governo americano a produtos da UE. Após a reunião, a italiana convidou o mandatário de Washington para visitar a Itália e tentar organizar uma reunião com os outros líderes europeus.

No entanto, para o vice-premiê italiano e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, “é complicado realizar um encontro durante o funeral do pontífice” no sábado.

“Encontros ocasionais até podem acontecer durante a cerimônia. Mas acho difícil discutir tantos temas bilaterais em um único dia, com pressa. É preciso organizar uma reunião mais detalhada entre EUA e UE”, opinou Tajani. (ANSA).