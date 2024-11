UE multa grupo Meta em US$ 840 milhões por violação de normas de concorrência

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/11/2024 - 11:09 Para compartilhar:

A União Europeia anunciou nesta quinta-feira (14) que está multando a Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, em 798 milhões de euros (cerca de US$ 840 milhões ou R$ 4,8 trilhões) por práticas anticompetitivas no mercado de publicidade on-line.

De acordo com a Comissão Europeia – o braço de fiscalização da UE – a Meta “vincula seu serviço de anúncios classificados on-line Facebook Marketplace à sua rede social pessoal Facebook”.

A Meta nega que tenha violado a lei e já disse que vai recorrer. Na opinião da empresa, a decisão da Comissão “ignora a realidade do poderoso mercado de anúncios on-line da Europa”.

Para a Comissão, a Meta “é dominante no mercado de redes sociais pessoais”.

Ao vincular seu serviço de anúncios classificados on-line Facebook Marketplace à sua rede social Facebook, “todos os usuários do Facebook automaticamente têm acesso e são expostos ao Facebook Marketplace, quer queiram ou não”, afirmou.

Além disso, a Comissão acusou a Meta de “impor unilateralmente condições comerciais injustas a outros provedores de serviços de anúncios classificados on-line que anunciam nas plataformas da Meta, em particular (…) o Facebook e o Instagram”.

Assim, o Facebook Marketplace se beneficia de “uma vantagem substancial de distribuição que os concorrentes não podem igualar”.

A Comissão concluiu, portanto, que a Meta “abusa de sua posição dominante”.

O valor da multa, observou a Comissão, foi definido pela “duração e gravidade da infração”.

ahg/mb

Meta