UE lança pacto para regulamentar inteligência artificial

BRUXELAS, 17 NOV (ANSA) – Por ocasião da quarta assembleia da Aliança Europeia para Inteligência Artificial (European AI Alliance, em inglês) em andamento em Madri, na Espanha, o comissário europeu para a Indústria, Thierry Breton, lançou o Pacto da União Europeia sobre IA.

Com essa iniciativa, a UE busca o comprometimento voluntário da indústria em antecipar a implementação da regulamentação em discussão em Bruxelas, antes mesmo de sua entrada em vigor.

“Essas empresas serão pioneiras ao introduzir no mercado uma IA confiável em conformidade com as regras e valores da UE”, disse Breton, elogiando o interesse expresso por muitas empresas na regulamentação que está em processo de aprovação.

Entre as propostas, sistemas de inteligência artificial que apresentem um nível considerado inaceitável de risco para a segurança das pessoas serão estritamente proibidos, incluindo sistemas que utilizem técnicas de manipulação subliminares ou intencionais ou explorem vulnerabilidades das pessoas. (ANSA).

