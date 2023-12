UE lança missão civil e militar no Golfo da Guiné

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/12/2023 - 16:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 11 DEZ (ANSA) – A União Europeia decidiu lançar nesta segunda-feira (11) uma missão de segurança e defesa no Golfo da Guiné em apoio aos países da África Ocidental.

A missão divulgada pelo bloco europeu terá duração inicial de dois anos, além disso, a UE aprovou seus planos operacionais de ações militares e civis na região.

A iniciativa tem como objetivo apoiar Costa do Marfim, Gana, Togo e Benim a fazer frente aos seus desafios de instabilidade e insegurança, principalmente contra grupos terroristas que operam nestas nações.

“A UE intensificou o apoio para fazer frente às repercussões da insegurança do Sahel para os Estados costeiros da África Ocidental. Como parte de uma resposta mais ampla que reúne prevenção, desenvolvimento socioeconômico e ajuda humanitária, a iniciativa proporcionará um apoio personalizado, em consonância com as necessidades expressas pelos nossos parceiros”, explicou Josep Borrell, Alto Representante para a Política Externa e de Segurança da UE.

Seguindo uma abordagem inovadora, flexível e modular, o projeto da UE combinará conhecimentos militares e civis em matéria de segurança e defesa. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias