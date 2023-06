UE lança estratégia para segurança econômica

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/06/2023 - 10:01 Compartilhe

BRUXELAS, 20 JUN (ANSA) – O poder Executivo da União Europeia lançou nesta terça-feira (20) uma nova estratégia de segurança econômica para evitar que eventuais dependências em relação a outros países sejam usadas como armas contra o bloco.

A iniciativa chega em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia, acusada pela UE de usar seu peso no setor de gás natural para promover um aumento artificial dos preços da commodity, o que resultou na disparada do custo de vida na Europa em 2022.

“Hoje a Europa se tornou a primeira grande economia a definir uma estratégia sobre a segurança econômica, o que garantirá soberania, segurança e prosperidade nos anos futuros”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O projeto se baseia em quatro áreas de risco: cadeias de abastecimento, incluindo de energia; segurança física e informática de infraestruturas; perda de tecnologia para países terceiros; e uso como arma de dependências econômicas da UE.

“Vamos trabalhar em uma visão compartilhada e depois veremos como lidar com esses riscos”, reforçou o vice-presidente do Executivo do bloco, Valdis Dombrovskis. Um dos objetivos é evitar que determinadas tecnologias reforcem a capacidade militar de outros países.

O alto representante da UE para Política Externa, Josep Borrell, negou que a iniciativa seja uma medida protecionista contra a China. “Não se trata da China, essa comunicação é apenas o primeiro passo de uma estratégia articulada da União Europeia. Não é uma medida protecionista, mas responde à exigência de proteger nossa economia”, disse. (ANSA).

