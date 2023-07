UE lança centro de investigação de crimes russos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/07/2023 - 11:01 Compartilhe

BRUXELAS, 3 JUL (ANSA) – A União Europeia inaugura nesta segunda-feira (3) um centro internacional para apurar possíveis crimes cometidos pela Rússia durante a invasão à Ucrânia. A iniciativa, implementada após um ano e meio do início da guerra, foi desenvolvida pela agência judicial da UE, a Eurojust.

O Centro Internacional para a Acusação do Crime de Agressão (ICPA) será inaugurado em Haia, na Holanda, sede do Tribunal Penal Internacional, e vai reunir evidências que possam indicar o cometimento de crimes de guerra, que poderão ser usadas em futuros julgamentos.

O comissário europeu para a Justiça, Didier Reynders, disse que a criação do ICPA “reforça o empenho da União Europeia para garantir a plena responsabilização pelos crimes internacionais cometidos durante a guerra da Rússia contra a Ucrânia”.

Na coletiva de imprensa de lançamento do centro, ele afirmou ainda que “a implementação do ICPA é um claro sinal para o mundo de que a proibição do uso da força continua sendo o fundamento do nosso ordenamento internacional baseado em regras, e aqueles que o violarem serão considerados responsáveis”. (ANSA).

