UE investe 910 milhões de euros para reforçar defesa

BRUXELAS, 30 ABR (ANSA) – A Comissão Europeia anunciou nesta quarta-feira (30) que vai investir 910 milhões de euros do Fundo Europeu de Defesa (FED) para reforçar a indústria de defesa europeia, cujo montante, pela primeira vez, também se voltará à Ucrânia.

Em comunicado, o bloco informou querer “criar uma indústria de defesa forte e inovadora na Europa e preencher lacunas de capacidade essenciais, como mobilidade das forças armadas e defesa por drones através da inovação e colaboração entre a ciência e a indústria europeias”.

Além disso, pela primeira vez, as indústrias de defesa ucranianas estarão associadas aos projetos do FED.

Segundo a nota do Executivo, durante a quarta edição do FED, mais de 35 projetos foram escolhidos em setores que abrangem defesas aérea e de mísseis, sistemas de artilharia, munições, mobilidade militar, inteligências artificial, quântica, cibernética e eletrônica.

Do montante, 539 milhões de euros se destinam à capacidade de colaboração e projetos de desenvolvimento, enquanto 369 milhões de euros se voltam à defesa em colaboração e investigação para enfrentar ameaças emergentes.

“As propostas selecionadas apoiam o desenvolvimento de capacidades críticas, como sistemas de defesa aérea e antimísseis e veículos aéreos não tripulados, que permitirão que as forças armadas europeias respondam a ameaças emergentes e protejam nossos cidadãos, fortalecendo nossa defesa coletiva e apoiando nossos parceiros, como a Ucrânia, em seus esforços para se defender de agressões estrangeiras”, disse o comissário europeu da Defesa, Andrius Kubilius, citado no comunicado.

Ainda segundo a Comissão, a quarta edição do concurso de apresentação de propostas para financiamento do FED, “registrou um interesse sem precedentes por parte da indústria de defesa e dos organismos de investigação da UE”, com número recorde de 299 projetos de 625 entidades jurídicas de 25 Estados-membros da UE e da Noruega.

O FED dispõe de um orçamento de quase 7,3 bilhões de euros para o período 2021-2027. (ANSA).