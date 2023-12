UE insta China a abordar suas ‘diferenças’ em cúpula em Pequim

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/12/2023 - 13:14 Para compartilhar:

A presidente do braço Executivo da União Europeia(UE), Ursula von der Leyen, se mostrou “satisfeita” nesta quinta-feira (7) por chegar a um consenso com o presidente chinês, Xi Jinping, sobre a necessidade de relações comerciais bilaterais mais equilibradas.

Von der Leyen falou sobre o entendimento em uma coletiva de imprensa após a primeira cúpula presencial entre o bloco e o país asiático em quatro anos.

“Temos uma relação complexa com a China, que merece debates francos e abertos para aprofundar o entendimento mútuo”, afirmou.

“A China é o parceiro comercial mais importante da UE”, disse ela. “Mas há desequilíbrios e diferenças claras que devemos abordar”, destacou.

Xi Jinping defendeu “dar uma resposta conjunta aos desafios globais e trabalhar juntos para promover a estabilidade e prosperidade no mundo”, insistindo na importância da “confiança política” entre os dois parceiros.

Von der Leyen assistiu à cúpula acompanhada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e pelo chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell.

Michel disse que o bloco procura “uma relação estável e mutuamente benéfica com a China”, mas também disse que a UE está preocupada com as crescentes tensões em torno de Taiwan, que a China prometeu tomar um dia, e com o disputado Mar da China Meridional, onde Pequim leva a uma escalada militar.

“Nos opomos a qualquer (…) tentativa de mudar o status quo”, afirmou.

A China e a UE intensificaram a sua aproximação diplomática este ano para fortalecer a recuperação pós-pandemia e restabelecer os seus laços, com uma série de visitas de comissários europeus a Pequim para retomar o diálogo.

-“Condenar a guerra”-

Michel também indicou que a UE esperava pressionar Pequim a usar os seus laços com Moscou para pressionar pelo fim da guerra na Ucrânia, um conflito que a China não condenou.

Embora a China não tenha fornecido ajuda militar a Moscou, reforçou seus laços econômicos enquanto o Ocidente tenta isolar a Rússia. Em outubro, o presidente russo Vladimir Putin foi recebido em Pequim, quando Xi exaltou sua “profunda amizade”.

“Gostaríamos que a China fosse muito clara em seu apoio à Carta da ONU e condenasse esta guerra causada pela Rússia contra a Ucrânia”, disse Charles Michel.

Um funcionário da chancelaria chinesa disse à imprensa que Pequim não poderia influenciar Moscou.

A Rússia “é uma nação soberana muito independente”, disse Wang Lutong, diretor-geral do departamento europeu do Ministério das Relações Exteriores chinês.

Considerou também que Pequim não pode “ser responsabilizada” pelo desequilíbrio comercial.

“Estamos muito interessados em importar mais [produtos] da Europa, especialmente tecnologias avançadas e produtos de alto valor”, disse Wang.





– “Zero confiança” –

Pequim declarou na quarta-feira que a política comercial da UE em relação à China, querendo equilibrar a balança mas restringindo a exportação de tecnologia sensível, não “faz sentido”.

Autoridades europeias repetiram várias vezes neste ano que buscam reduzir os riscos em suas relações econômicas depois que a guerra na Ucrânia expôs o perigo da dependência do continente à energia russa.

A meta de Pequim será “dificultar ou atrasar esta redução de riscos com um custo mínimo”, afirmou na quarta-feira Grzegorz Stec, analista do centro de estudos sobre a China MERICS.

Às vésperas da cúpula, a Itália anunciou sua saída da iniciativa chinesa das Novas Rotas da Seda, uma estratégia para o desenvolvimento global de infraestruturas.

A primeira-ministra Giorgia Meloni se opôs à participação da Itália em uma iniciativa que muitos viram como um esforço de Pequim para ganhar influência política, e cujos benefícios econômicos são limitados para Roma.

Os líderes europeus também esperarão que a China intensifique os seus esforços climáticos, tendo como pano de fundo a COP28, a conferência da ONU sobre o clima, que acontece em Dubai.

O gigante asiático é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa. Os 27 Estados-membros da UE estão “muito preocupados com a crescente implantação de usinas eléctricas a carvão na China”, disse Von der Leyen.

A presidente da UE destacou, no entanto, os passos “excepcionais” dados pela China em relação às energias renováveis.

