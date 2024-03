UE fecha acordo sobre pacote de EUR 5 bi para financiar armas para a Ucrânia este ano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/03/2024 - 14:50 Para compartilhar:

Os países da União Europeia acordaram, nesta quarta-feira (13), uma reforma “em princípio” que permite acrescentar 5 bilhões de euros (cerca de 26,8 bilhões de reais) ao Fundo Europeu de Apoio à Paz (FEAP) para financiar armas para a Ucrânia em 2024.

“A UE continua determinada a dar apoio duradouro à Ucrânia e a garantir que o país obtenha o equipamento militar de que precisa para se defender” da Rússia, anunciou na rede X a delegação da Bélgica, que ocupa a presidência semestral da UE.

Em 2022, ante o início das operações da Rússia em território ucraniano, a UE decidiu abastecer a Ucrânia de armas, e, inicialmente, utilizou recursos destinados originalmente ao FEAP.

Desde então, esse fundo da UE já destinou 6,1 bilhões de euros (33,16 bilhões de reais) para pagar em parte as armas para a Ucrânia, além dos aportes individuais dos países do bloco e também do Reino Unido e Estados Unidos.

Simultaneamente, a UE impulsiona uma modernização e ampliação de sua indústria de defesa para repor as reservas estratégicas dos países do bloco e manter o fluxo de ajuda para a Ucrânia.

Os mandatários europeus realizarão na próxima semana uma cúpula em Bruxelas na qual pretendem discutir o suporte à produção militar do bloco e à Ucrânia.

