UE expressa satisfação por soltura de jornalista italiana no Irã

BRUXELAS, 8 JAN (ANSA) – O poder Executivo da União Europeia expressou “grande satisfação” pela libertação da jornalista italiana Cecilia Sala, que estava presa no Irã desde 19 de dezembro de 2024.

“É uma notícia muito, muito boa, e gostaríamos de compartilhar nossa satisfação”, declarou a porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho, em um briefing com a imprensa nesta quarta-feira (8).

Sala trabalha para a plataforma de podcasts Chora Media e havia viajado ao Irã em 12 de dezembro para produzir uma série de entrevistas, mas acabou detida um dia antes de voltar à Itália, sob a acusação vaga de “violar as leis da República Islâmica”.

No entanto existe a suspeita de que a prisão da jornalista tenha sido uma retaliação pela detenção do iraniano Mohammad Abedini Najafabadi no Aeroporto de Milão-Malpensa em 16 de dezembro, a pedido da Justiça dos Estados Unidos, que o acusa de conspirar para exportar componentes eletrônicos americanos ao Irã e de colaborar em um ataque com drones que matou três militares dos EUA em uma base na Jordânia em janeiro de 2024.

Ao menos oficialmente, Teerã nega que os dois casos estejam interligados. (ANSA).