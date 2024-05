++ UE expressa preocupação após ataque a premiê da Eslováquia ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/05/2024 - 9:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 16 MAI (ANSA) – A União Europeia condenou nesta quinta-feira (16) a tentativa de assassinato do primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, e expressou preocupação pelo aumento das divisões no continente.

“Condenamos qualquer ato de violência contra figuras políticas.

Estamos certamente preocupados com estes fenômenos que podem aumentar as divisões dentro da UE e nas nossas democracias”, declarou o porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer.

Segundo ele, “deve ser dada especial atenção a estes fenômenos”.

É por isso que estamos empenhados em tomar medidas, em particular sobre a propagação do discurso de ódio com atenção à disseminação online”. (ANSA).