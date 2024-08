UE expressa ‘condolências’ por acidente aéreo no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/08/2024 - 10:13 Para compartilhar:

BRUXELAS, 10 AGO (ANSA) – A presidente do poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, expressou condolências pelas 62 mortes na queda de um avião da Voepass em Vinhedo, no interior de São Paulo.

“Fiquei profundamente triste ao saber do trágico acidente aéreo em Vinhedo, no Brasil. Expresso minhas sinceras condolências às famílias das vítimas, ao presidente Lula e a todo o país”, escreveu a chefe da Comissão Europeia no X.

“A Europa está em luto com vocês”, acrescentou.

Esse é o quinto pior desastre aéreo ocorrido em território brasileiro. O avião voava de Cascavel (PR) ao Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) e caiu sobre um condomínio de chácaras em Vinhedo.

Vídeos mostram a aeronave, fabricada pela empresa franco-italiana ATR, caindo em círculos, em queda livre, até se chocar contra o quintal de uma casa, levantando uma nuvem de fumaça negra.

Existe a suspeita de que o acidente tenha sido causado por um possível acúmulo de gelo na fuselagem. (ANSA).