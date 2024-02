UE exigirá que bancos do bloco ofereçam transferências instantâneas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/02/2024 - 10:58 Para compartilhar:

A União Europeia adotou uma regulamentação nesta segunda-feira (26) que exigirá aos bancos do bloco que ofereçam transferências instantâneas a todos os países da zona do euro a partir de 2025, com a mesma tarifa das transferências locais.

Segundo as novas regras, seria possível realizar transferências monetárias em 10 segundos ou menos em qualquer momento do dia, mesmo fora do horário comercial, no próprio país e para qualquer outro membro da UE.

O Parlamento Europeu autorizou o projeto em 7 de fevereiro.

Caso sejam cobradas taxas bancárias, as mesmas não poderão ser superiores às das transferências padrões, afirmou em nota o Conselho Europeu, que representa os 27 Estados-membros.

A regra deve entrar em vigor em abril e o bancos da zona do euro deverão permitir as transferências instantâneas nos 18 meses seguintes. Aqueles de fora das transações na moeda local terão até 2027 para adaptação.

Atualmente, diversos países da UE permitem transferências gratuitas que demoram um ou dois dias, enquanto os pagamentos instantâneos com taxas mais elevadas não estão disponíveis para transações ao exterior.

