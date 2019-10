UE estende prazo de investigação sobre acordo Embraer-Boeing para 5/3/2020

A Comissão Europeia, órgão Executivo da União Europeia (UE), estendeu em 10 dias úteis o prazo para concluir a investigação antitruste sobre o acordo firmado entre a Embraer e a Boeing para a criação de dois joint ventures, de 20 de fevereiro de 2020 originalmente para 5 de março de 2020.

Em 4 do outubro, a Comissão já havia anunciado a abertura de uma investigação aprofundada sobre as parcerias, dizendo estar “preocupada que a transação possa reduzir a competição no ramo de aeronaves comerciais”.

A preocupação “preliminar” do órgão, explica, é com a possível remoção da Embraer como o terceiro maior competidor global na “já altamente concentrada indústria de aeronaves comerciais”.

“Potenciais entrantes da China, do Japão e da Rússia parecem enfrentar barreiras elevadas para a entrada e expansão e podem ser incapazes de replicar dentro dos próximos cinco ou até 10 anos a pressão competitiva atualmente exercida pela Embraer”, dizia Bruxelas em comunicado publicado no começo deste mês.