++ UE está extremamente preocupada com assassinato de italiano +

BRUXELAS, 22 FEV (ANSA) – O porta-voz da Comissão Europeia, Eri Mamer, informou que o bloco está “extremamente preocupado e segue de maneira próxima” o atentado que resultou na morte do embaixador Luca Attanasio e de um militar italiano. “O alto representante apresentou suas condolências à Itália. O ministro também compartilha as informações com os colegas da UE”, acrescentou. Já o chanceler italiano, Luigi Di Maio, ressaltou que as circunstâncias do “brutal ataque” ainda “não são claras”, mas que “nenhum esforço será poupado para por luz sobre o que ocorreu”. “Hoje o Estado chora a perda de dois filhos exemplares e se aproxima às famílias”, disse. (ANSA).

