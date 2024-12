UE enviará diplomatas para abrir contato com novo governo sírio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/12/2024 - 8:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 16 DEZ (ANSA) – A alta representante da União Europeia para Política Externa, Kaja Kallas, anunciou nesta segunda-feira (16) que o bloco pretende enviar diplomatas à Síria para abrir contato com a nova liderança do país, onde rebeldes jihadistas derrubaram o regime de Bashar al-Assad no início de dezembro.

A declaração foi dada pela estoniana antes da reunião do Conselho de Relações Exteriores da UE, em Bruxelas, em meio aos rumores de que o Ocidente pode reconhecer o novo governo sírio se as liberdades individuais forem respeitadas.

“Dei instruções à cúpula diplomática de ir à Síria para estabelecer contato com a nova liderança”, declarou Kallas.

Segundo ela, este será um dos temas do encontro dos ministros das Relações Exteriores europeus na capital belga.

“Vamos discutir quais outros passos devemos tomar se a Síria caminhar na direção correta e em qual nível queremos tratar com a nova liderança”, salientou.

A aliança agora no poder no país árabe é encabeçada pelo grupo jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ou Organização para a Libertação do Levante, antigo braço da Al Qaeda, mas que promete respeitar liberdades individuais, direitos humanos e a diversidade religiosa.

A HTS escolheu como primeiro-ministro interino Mohamed al-Bashir, que governava a província de Idlib, antigo reduto de insurgentes no noroeste do país. Um de seus primeiros atos no poder foi suspender a Constituição herdada do regime Assad durante o governo provisório, previsto para durar até 1º de março. (ANSA).