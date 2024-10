UE enviará avião com ajuda humanitária para Líbano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/10/2024 - 11:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 9 OUT (ANSA) – A União Europeia lançou nesta quarta-feira (9) uma operação de transporte aéreo humanitário para enviar suprimentos, incluindo itens de higiene, cobertores e kits de emergência, para o Líbano, em meio ao aumento da tensão na guerra no Oriente Médio.

A iniciativa consiste em três voos a partir de Dubai, nos Emirados Árabes, e Brindisi, na Itália, sendo que o primeiro chegará a Beirute no dia 11 de outubro.

“A UE está a mobilizar todas as ferramentas ao seu dispor para apoiar as pessoas afetadas pela crise em curso no Líbano”, diz o bloco em nota.

Segundo a UE, o Mecanismo de Defesa Civil também foi ativado com o auxílio de muitos Estados-membros, incluindo Espanha, Eslováquia, Polônia, França e Bélgica, desde a semana passada.

Já a ajuda da Grécia será transportada nos próximos dias.

A Comissão financia os custos de transporte destas entregas e assegura a sua coordenação. Os suprimentos doados pelos Estados-membros incluem medicamentos e artigos médicos que são cruciais para ajudar as pessoas no Líbano que não têm acesso a cuidados de saúde de emergência, especialmente para as pessoas deslocadas.

No comunicado, a UE destacou também que o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência permanece em contato estreito com os países do bloco e os parceiros humanitários para mobilizar novas ofertas.

A nova assistência junta-se aos cerca de 104 milhões de euros de ajuda humanitária da UE atribuídos ao Líbano este ano, incluindo as mais recentes doações de emergência. (ANSA).