UE enviará 215 mil doses de vacina contra mpox à África

BRUXELAS, 14 AGO (ANSA) – O continente africano, que declarou emergência sanitária contra a mpox na última terça-feira (13), receberá 215 mil doses de vacina contra a doença, anteriormente chamada de “varíola dos macacos”.

As doações serão feitas pela Autoridade de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias (Hera) da União Europeia, que enviará 175.420 doses do MVA-BN, único imunizante aprovado nos EUA e na UE, e pela farmacêutica global Bavarian Nordic, que disponibilizará 40 mil doses através do mesmo mecanismo europeu.

Por sua vez, o Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) distribuirá as vacinas com base nas exigências regionais.

Além das doses, a UE também irá colaborar com o CDC no diagnóstico da enfermidade e no sequenciamento do vírus na África, através de um financiamento de 3,5 milhões de euros (R$ 21 milhões) previsto para o início do outono europeu.

Em seu apelo por ajuda internacional no combate ao alastramento da mpox no continente, o centro africano afirmou necessitar de 2 milhões de doses para imunização.

A África acumula o maior número de casos da doença em função de uma nova variante descoberta em setembro de 2023, na República Democrática do Congo, e que tem se alastrado para outros países do continente. (ANSA).