UE elege a espanhola Nadia Calviño para presidir Banco Europeu de Investimento

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/12/2023 - 8:13 Para compartilhar:

Os ministros das Finanças da União Europeia (UE) escolheram nesta sexta-feira a economista espanhola Nadia Calviño para presidir o Banco Europeu de Investimento (BEI), uma peça fundamental no financiamento das políticas do bloco.

“Chegamos a um consenso sobre a candidatura de Nadia Calviño à presidência do BEI”, anunciou o ministro belga, Vincent Van Peteghem, que exerce à presidência rotativa do banco.

Calviño, ministra espanhola de Finanças e vice-presidenta do governo, substituirá o alemão Werner Hoyer uma vez que receba o voto formal do Diretoria do Banco.

A outra grande candidata ao cargo, a comissária licenciada europeia de Concorrência, a dinamarquesa Margrethe Vestager, retirou sua candidatura no último momento, conforme anunciou na rede social X (antes Twitter).

“Me sinto agradecida e honrada de contar com o apoio de mais colegas ministros das Finanças para estar à frente do Banco Europeu de Investimento”, disse Calviño em uma breve declaração à imprensa.

A funcionária espanhola destacou que o BEI “é o maior banco público de desenvolvimento do mundo e uma instituição fundamental para a economia europeia, que terá um papel ainda mais importante no futuro”.

Entre as áreas nas quais o BEI terá papel central mencionou o financiamento da transição verde e proporcionar apoio financeiro à reconstrução da Ucrânia.

ahg/meb/jc/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias