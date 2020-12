++ UE e Reino Unido fecham acordo sobre Irlanda do Norte ++

BRUXELAS, 8 DEZ (ANSA) – Em uma nota oficial, representantes da União Europeia e do Reino Unido anunciaram que chegaram a um acordo sobre as questões relacionadas ao comércio com a Irlanda do Norte a partir de 1º de janeiro de 2021, data oficial do Brexit. Além disso, os britânicos concordaram em vetar três artigos da polêmica lei que altera o acordo de retirada firmado no ano passado. (ANSA).

