UE é notificada sobre acordo entre Lufthansa e ITA Airways

ROMA, 30 NOV (ANSA) – A Lufthansa e o Ministério da Economia da Itália anunciaram nesta quinta-feira (30) que a Comissão Europeia foi formalmente notificada sobre o acordo para a aquisição de 41% da companhia aérea estatal ITA Airways.

“A ITA Airways e o grupo Lufthansa iniciarão sua cooperação a nível comercial e operacional imediatamente após receberem a autorização desejada” para a operação de fusão, explicou a empresa alemã.

Por sua vez, a Comissão Europeia confirmou ter recebido a notificação do acordo entre a ITA e a Lufthansa e disse que agora está pronta para abrir a sua investigação formal.

O prazo provisório para a conclusão da primeira fase de análise é 15 de janeiro de 2024, informou um porta-voz do executivo da UE.

De acordo com as regras da UE sobre fusões, Bruxelas tem inicialmente 25 dias úteis para analisar a operação e dar seu aval. Em caso de esclarecimentos adicionais ou soluções necessárias para evitar perturbações no mercado interno, o processo prevê mais 90 dias para análise. Além disso, podem ser concedidas prorrogações de 15 ou 20 dias úteis.

O acordo entre o governo italiano e a Lufthansa foi fechado no fim de maio, encerrando uma novela que se arrastava havia vários anos, desde a era Alitalia, antecessora da ITA.

Os alemães comprarão 41% da empresa italiana por meio de um aumento de capital de 325 milhões de euros, com a opção de adquirir todas as ações remanescentes em um segundo momento.

