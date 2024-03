UE e EUA pedem cessar-fogo em Gaza

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 21/03/2024 - 21:31 Para compartilhar:

Conselho Europeu aprova pela primeira vez declaração conjunta pedindo pausa dos combates em Gaza, e Washington anuncia que apresentará resolução nesta sexta ao Conselho de Segurança por cessar-fogo.Os 27 países da União Europeia (UE) decidiram nesta quinta-feira (21/03) fazer um pedido conjunto por uma pausa humanitária imediata em Gaza que leve a um cessar-fogo sustentável. É a primeira vez que o bloco faz um pedido unificado desse tipo sobre a guerra no Oriente Médio.

A decisão foi tomada em uma reunião em Bruxelas do Conselho Europeu, que reúne os chefes de Estado ou de governo dos países da UE, e marca um aumento da pressão do bloco sobre Israel.

O conflito no Oriente Médio vinha dividindo os países da UE, com alguns demonstrando mais apoio a Israel e outros condenando enfaticamente a ofensiva militar do governo de Benjamin Netanyahu. Bélgica, Irlanda e Espanha pedem um cessar-fogo desde o final de outubro, mas outros países, como Alemanha, República Tcheca e Hungria, inicialmente se manifestaram contra, argumentando que isso comprometeria a capacidade de Israel se defender do Hamas.

O crescente número de mortos e o agravamento do desastre humanitário em Gaza, porém, levou o bloco a buscar união para pressionar por ações mais urgentes.

"Declaração forte e unificada dos líderes da UE sobre o Oriente Médio no #EUCO nesta noite! A UE pede uma pausa humanitária imediata que leve a um cessar-fogo sustentável. Acesso humanitário integral e seguro em Gaza é essencial para levar à população civil assistência para salvar vidas na situação catastrófica em Gaza", escreveu Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, no X.

Estados Unidos pressionam por cessar-fogo

A decisão do Conselho Europeu foi tomada no mesmo dia em que os Estados Unidos anunciaram que apresentarão nesta sexta-feira, em reunião do Conselho de Segurança da ONU, uma proposta de resolução que determina um "cessar-fogo imediato e sustentável" em Gaza, para proteger a população civil e permitir a chegada de ajuda humanitária para mais de 2 milhões de palestinos famintos.

O anúncio da Casa Branca também significa aumento da pressão sobre Israel. Desde o início da guerra, em 7 de outubro, Washington vinha se opondo a pedidos por cessar-fogo, a chegou a vetar três propostas de resolução nesse sentido no Conselho de Segurança – inclusive uma apresentada pelo Brasil em outubro.

O apoio do governo americano a Israel vem causando danos de popularidade ao presidente Joe Biden entre a sua base de eleitores progressistas. Biden disputará a reeleição em novembro, contra o ex-presidente republicano Donald Trump. Antes de anunciar a proposta de resolução pelo cessar-fogo, a Casa Branca já havia renunciado ao seu direito a veto e se absteve em duas resoluções aprovadas pelo Conselho de Segurança que pediram pausas humanitárias e maior envio de ajuda humanitária aos palestinos.

Um rascunho da proposta de resolução dos Estados Unidos obtida pela agência de notícias Associated Press "determina o imperativo de um cessar-fogo imediato e sustentável", e não vincula a medida à soltura de reféns mantidos sob poder do Hamas, mas apoia esforços para que todos os reféns sejam soltos.

O Conselho de Segurança tem cinco membros permanentes, com direito a veto: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. O vice-embaixador da Rússia na ONU, Dmitry Polyansky, afirmou que Moscou apoia o pedido de cessar-fogo imediato, mas questionou qual seria o significado do uso da palavra "imperativo" na proposta de resolução da Casa Branca. "Não estamos satisfeitos com nada que não peça um cessar-fogo imediato".

Os outros dez membros rotativos do Conselho de Segurança também estão elaborando uma proposta de resolução que determina um cessar-fogo imediato para todo o mês do Ramadão, sagrado para os muçulmanos, que começou em 10 de março e vai até 9 de abril, que "leve para um cessar-fogo permanente e sustentável".

O embaixador da França na ONU, Nicolas de Riviere, afirmou que espera que uma decisão sobre tema seja tomada na sexta-feira. "Precisamos de um cessar-fogo agora", disse. "Há duas opções: ou o texto dos EUA é aprovado e então prosseguimos para a nova fase do gerenciamento desta crise, ou o texto não é aprovado e a proposta dos membros rotativos será colocada na mesa e submetida a voto, e espero que seja aprovada."

No dia 7 de outubro, o Hamas promoveu um ataque terrorista contra Israel, que matou 1.200 pessoas e sequestrou outras 253. Em reação, Israel iniciou uma ofensiva militar contra a Faixa de Gaza que já matou cerca de 32 mil palestinos, segundo autoridades de saúde de Gaza.

AP, Reuters

