UE e EUA concordam em prorrogar suspensão de tarifas sobre aço e alumínio

A União Europeia (UE) anunciou nesta terça-feira (19) que, junto com os Estados Unidos, decidiu prorrogar até 31 de março de 2025 a suspensão de suas tarifas sobre produtos americanos, adotadas em meio a uma disputa que se arrasta desde o governo de Donald Trump.

A rivalidade comercial começou com uma série de medidas adotada pelo então presidente Trump em 2018, que incluía pesadas taxas às exportações de aço e alumínio da UE.

Em resposta, a UE adotou medidas equivalentes, mas, em 2022, decidiu suspender a cobrança dessas taxas para permitir que as partes negociem uma solução para a disputa.

Nos Estados Unidos, o governo de Joe Biden também suspendeu temporariamente a cobrança de taxas sobre o aço e o alumínio e passou a adotar um sistema baseado em volumes negociados.

Originalmente, a suspensão destas tarifas por parte da UE era válida até 31 de dezembro de 2023, mas a Comissão decidiu estender a medida até março de 2025.

“Esta extensão é o resultado de um acordo alcançado com Estados Unidos”, indicou a Comissão em uma nota oficial.

A suspensão mútua de medidas restritivas “proporciona o tempo e o espaço político necessário” para negociar uma saída definitiva da controvérsia, informou a Comissão.

Simultaneamente, a representante comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), Katherine Tai, observou, em um comunicado, que as conversas são “tecnicamente complexas”. Em sua nota, ela destacou que o objetivo das negociações em andamento é incentivar a “produção justa e limpa” no segmento de siderurgia.

A Comissão garantiu que continuará negociando com os Estados Unidos para a eliminação total destes direitos tributários.

A nota de Tai observou, por sua vez, que os Estados Unidos “continuam comprometidos com nossa parceria com a UE e com as permanência à mesa de negociações para continuar o progresso que fizemos até agora”.

