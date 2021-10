++ UE e EUA celebram adesão de países ao acordo de taxa global +

BRUXELAS, 8 OUT (ANSA) – A União Europeia e os Estados Unidos celebraram a entrada de Irlanda, Estônia e Hungria no pacto mundial para criação de uma taxa única. “Acolho com favor o acordo externo sobre a reforma fiscal global. Esse é um momento histórico. É um importante passo adiante para tornar mais justo o nosso sistema fiscal global”, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Joe Biden afirmou que “por décadas, os trabalhadores e contribuintes pagaram o preço de um sistema fiscal que premiava as multinacionais”. “Essa corrida para redução afetou negativamente não só os trabalhadores norte-americanos, mas muitos de nossos aliados”. (ANSA).

