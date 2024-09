UE e dezenas de países assinam documento para reconstruir Kiev

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/09/2024 - 19:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 25 SET (ANSA) – Em um evento à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, mais de 30 países e a União Europeia aderiram à declaração conjunta de apoio à recuperação e reconstrução da Ucrânia lançada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

“Nós, os líderes do G7, reafirmamos o nosso apoio inabalável à Ucrânia hoje e no futuro, na guerra e na paz. Em conjunto com organizações internacionais parceiras, continuamos determinados a fornecer apoio militar, orçamental, humanitário e de reconstrução à Ucrânia e ao seu povo”, diz a declaração.

O documento seguirá aberto à adesão de outras nações que quiserem participar.

“Através do nosso apoio, queremos que a Rússia fracasse nos seus objetivos de subjugar a Ucrânia e que Kiev saia da guerra de agressão russa com uma sociedade modernizada, vibrante, inclusiva e com uma economia inovadora”, acrescenta a nota.

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, fez questão de agradecer Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, pela liderança durante o evento.

“O povo ucraniano nos recordou o que significa acreditar e lutar pela liberdade. Todos nós fizemos a nossa parte e agora é necessário sistematizar cada vez mais os nossos esforços. Caro Zelensky, continuaremos ao seu lado enquanto for necessário, você pode contar conosco”, disse a chefe de governo italiana.

A agência Bloomberg, citando a Reuters, declarou que os EUA planejam anunciar mais US$ 8 bilhões em ajuda militar à Ucrânia nesta semana, quando Zelensky estiver em Washington. (ANSA).