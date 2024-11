UE e África do Sul se unem para reforçar energias renováveis

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/11/2024 - 9:28 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 18 NOV (ANSA) – A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe de Estado sul-africano, Cyril Ramaphosa, lançaram no último domingo (17), às vésperas da cúpula do G20, no Rio de Janeiro, a campanha global “Fortalecendo as energias renováveis na África”.

A iniciativa tem como meta manter um impulso mais amplo rumo aos objetivos firmados durante a COP28 em Dubai, quando foi estabelecido o ambicioso plano de triplicar as energias renováveis e duplicar a eficiência energética em todo o mundo.

A campanha visa mobilizar o investimento em energias renováveis na África, para explorar o seu enorme potencial. Com isso, a representante da UE convidará o G20 e outros líderes a unir forças em um novo Fórum Global de Transição Energética.

Desta forma, serão reunidos governos, organizações internacionais e protagonistas financeiros para reforçar a implementação.

“A jornada da África rumo à energia limpa está ganhando velocidade. Estamos orgulhosos de fazer parte dela. A Europa investiu maciçamente em projetos de energias renováveis na África com o Global Gateway”, afirmou von der Leyen.

Segundo Ramaphosa, “a África tem um enorme potencial e os recursos necessários para liderar uma revolução nas energias renováveis”. “Uma introdução massiva de energias renováveis em todo o nosso continente permitiria que muitos países impulsionassem as suas economias para um caminho de desenvolvimento de energia limpa. Saudamos esta iniciativa que, se realizada de forma justa e inclusiva, poderá ter um enorme impacto na vida da população africana”, concluiu ele. (ANSA).