UE diz que responderá "com firmeza" se Trump impor novas tarifas

Presidente americano afirmou que "com certeza" vai criar novas taxas sobre produtos do bloco europeu. União Europeia promete retaliação.A União Europeia afirmou neste domingo (02/02) que vai responder "com firmeza" se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concretizar sua promessa de aumentar as tarifas de importação de produtos do bloco europeu.

Até o momento, a UE havia indicado que esperava evitar um conflito comercial com Trump, que vem citando a possibilidade de criar barreiras contra produtos europeus desde a campanha presidencial.

Na última sexta-feira, porém o presidente americano subiu o tom e disse que "com certeza" planeja atingir o bloco europeu de 27 nações com novas taxas de importação, ao mesmo tempo em que impôs tarifas a Canadá, México e China.

"Vou impor tarifas à União Europeia? Você quer a resposta verdadeira ou uma resposta política? Com certeza. A União Europeia nos tratou de forma terrível", disse Trump a repórteres, criticando o superávit comercial europeu com os EUA.

Em resposta, o porta-voz da UE disse que o bloco "responderá com firmeza a qualquer parceiro comercial que impor tarifas injustas ou arbitrárias sobre os produtos da União Europeia".

"As tarifas criam perturbações econômicas desnecessárias e aumentam a inflação. Elas são prejudiciais para todos os lados", acrescentou.

Ele afirmou ainda que a UE continua comprometida com uma política de tarifas baixas como forma de "impulsionar o crescimento e a estabilidade econômica dentro de um sistema comercial forte e baseado em regras".

O bloco também criticou a sobretaxa aplicada por Trump sobre Canadá, México e China. Neste domingo, os dois países norte-americanos decidiram retaliar o vizinho americano com medidas tarifárias e não tarifárias para encarecer produtos dos EUA. Já a China anunciou que irá recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC).

Alemanha pede cautela

O chanceler federal alemão, Olaf Scholz, também alertou sobre os efeitos das tarifas punitivas dos EUA sobre o comércio mundial neste domingo.

"A troca global de mercadorias e commodities provou ser uma grande história de sucesso que possibilitou a prosperidade para todos nós", disse disse a jornalistas em uma reunião com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, na Inglaterra.

"É por isso que é importante que não dividamos o mundo com muitas barreiras alfandegárias, mas que tornemos esse intercâmbio de bens e serviços possível também no futuro."

Quando perguntado sobre possíveis contramedidas europeias, Scholz disse que a UE é um bloco econômico forte e tem "suas próprias opções de ação".

O líder da oposição alemã e principal candidato a se tornar o próximo chanceler, Friedrich Merz, também se manifestou. "As tarifas nunca foram uma boa ideia para resolver conflitos de política comercial", disse ele em sua convenção do partido conservador CDU em preparação às eleições de 23 de fevereiro.

Merz disse que o custo das tarifas acabará sobrecarregando os consumidores americanos e, portanto, provocará resistência no país, acrescentando que a UE deve agora entrar unida nas negociações com os EUA.

Neste domingo, Trump respondeu sobre o impacto das tarifas para o consumidor final. Ele argumentou que os americanos podem sentir "dor" econômica, mas argumentou que o preço "vale a pena" para garantir os interesses dos EUA,.

gq (afp, dpa, dw)