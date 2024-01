UE diz que não há condições para acordo com Mercosul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/01/2024 - 10:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 30 JAN (ANSA) – O poder Executivo da União Europeia afirmou nesta terça-feira (30) que não existem as condições para a conclusão do acordo de livre comércio com o Mercosul, que é negociado há mais de 20 anos.

“No estado atual, a análise é de que as condições não foram satisfeitas”, disse um porta-voz da Comissão Europeia durante o briefing diário com a imprensa em Bruxelas. O Executivo europeu, no entanto, destacou que as tratativas “continuam”.

“A UE segue perseguindo o objetivo de alcançar um acordo que respeite os objetivos da UE em matéria de sustentabilidade e que respeite nossas sensibilidades no setor agrícola”, salientou o porta-voz.

As declarações chegam em meio a uma onda de protestos de agricultores contra o que eles consideram um excesso de regulamentação da UE na área ambiental, mas em países como a França o acordo com o Mercosul também está na pauta dos manifestantes.

No fim da semana passada, o premiê francês, Gabriel Attal, disse que o país não aprovaria o acordo comercial entre os dois blocos, em uma tentativa de aplacar os protestos, porém os agricultores mantiveram a mobilização.

A França é um dos principais produtores agrícolas da UE e sempre mostrou resistência ao pacto com o Mercosul, temendo que a Europa seja inundada por matérias-primas alimentares de países sul-americanos com preços mais competitivos.

Outro entrave é o documento adicional proposto por Bruxelas e que estabelece normas ambientais mais rígidas, exigência considerada inaceitável pelo Mercosul.

Os dois blocos chegaram a anunciar um acordo em meados de 2019, mas o texto nunca foi ratificado. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias