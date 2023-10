UE diz que ainda não há acordo sobre resolução do Brasil na ONU

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/10/2023 - 10:01 Para compartilhar:

ESTRASBURGO, 18 OUT (ANSA) – O alto representante da União Europeia para Política Externa, Josep Borrell, disse nesta quarta-feira (18) que ainda não há acordo para a aprovação da resolução do Brasil no Conselho de Segurança da ONU sobre a guerra no Oriente Médio.

O texto condena os “hediondos ataques terroristas” do Hamas contra Israel e “exige a libertação imediata e incondicional de todos os reféns civis”, além de pedir “pausas humanitárias para permitir acesso humanitário total, rápido, seguro e sem obstáculos para agências das Nações Unidas e seus parceiros” na Faixa de Gaza.

“A posição dos Estados da UE sobre a resolução é objeto de uma intensa negociação. Faltam coisas no texto, sobretudo a respeito do direito de defesa de Israel. A resolução, tal como está, ainda não é objeto de um acordo”, disse Borrell em coletiva de imprensa na cidade francesa de Estrasburgo.

Atualmente, os únicos países-membros da UE no Conselho de Segurança são França, que tem poder de veto, e Malta. O texto proposto pelo Brasil já devia ter sido votado, mas os Estados Unidos pediram o adiamento da sessão para esta quarta-feira.

“Entendo que os EUA pediram isso para esperar os resultados da visita de Biden [a Israel]”, ressaltou Borrell.

O Conselho de Segurança é formado por cinco membros permanentes e com poder de veto (China, EUA, França, Reino Unido e Rússia) e 10 integrantes rotativos, que hoje são Albânia, Brasil (atual presidente do órgão), Emirados Árabes Unidos, Equador, Gabão, Gana, Japão, Malta, Moçambique e Suíça.

Para ser aprovada, uma resolução precisa de pelo menos nove votos e não pode ser vetada pelos membros permanentes. (ANSA).

