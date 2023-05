UE diz estar pronta para ajudar Itália contra mau tempo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/05/2023 - 11:01 Compartilhe

BRUXELAS, 23 MAI (ANSA) – O poder Executivo da União Europeia afirmou nesta terça-feira (23) que está “pronto” para ajudar a Itália a enfrentar os efeitos das inundações na Emilia-Romagna, que mataram 14 pessoas na semana passada.

“A UE é plenamente solidária com a Itália após as recentes enchentes mortais. Estamos prontos a fornecer novas ajudas ao povo italiano neste momento difícil”, disse a Comissão Europeia no Twitter.

A UE já ativou seu mecanismo de defesa civil, e duas equipes de bombeamento de água provenientes da Eslováquia e da Eslovênia trabalham na província de Ravenna, uma das mais afetadas pelo mau tempo.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deve visitar a Emilia-Romagna na próxima quinta-feira (25), segundo o governador Stefano Bonaccini. (ANSA).

