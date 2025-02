UE discute uso de IA pela chinesa DeepSeek em meio a receio com privacidade

Em meio a preocupações sobre o uso de dados de usuários pela startup chinesa DeepSeek, a European Data Protection Board (EDPB), autoridade da União Europeia para a proteção de dados, realizará discussões na terça-feira,11, sobre os modelos de inteligência artificial (IA) da empresa.

Vários países da UE já questionaram ou bloquearam, individualmente, as plataformas da DeepSeek em seus territórios, aguardando decisões conjuntas do bloco.

No final do mês passado, a CNIL, órgão de vigilância da privacidade da França, anunciou que questionaria a DeepSeek sobre o funcionamento de seu sistema de IA e os possíveis riscos à privacidade dos usuários.

Também no final de janeiro, a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais da Itália (GPDP, na sigla em italiano) anunciou a limitação do tratamento de dados pessoais de usuários italianos pela DeepSeek “com urgência”.

Na prática, a decisão bloqueou a operação da plataforma de IA em território italiano.

Já nos EUA, o Estado de Nova York proibiu o uso do chatbot da DeepSeek em dispositivos governamentais, citando preocupações com privacidade de dados e censura no app de IA generativa da China.