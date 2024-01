UE discute amanhã proposta italiana para missão no Mar Vermelho

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/01/2024 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 21 JAN (ANSA) – Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia se reúnem nesta segunda-feira (22), em Bruxelas, para discutir a criação de uma missão militar para garantir a segurança da navegação mercantil no Mar Vermelho, palco de recorrentes ataques do grupo iemenita houthi.

A Itália, com apoio de Alemanha e França, propõe a instituição de uma operação de “defesa armada” na região.

“Espero convencer [a UE] a realizar uma missão para proteger os navios que exportam ou importam através do Mar Vermelho. Faremos de tudo para proteger nossos produtos”, disse neste domingo (21) o ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani.

“Não podemos obrigar os navios mercantis e fazer um périplo [para não passar no Mar Vermelho]”, acrescentou o ministro, que garantiu estar esperançoso” em obter o apoio de todos os países da UE para uma “missão militar forte”.

No fim do ano passado, os Estados Unidos já lançaram uma operação para reagir à escalada da violência no Mar Vermelho, que culminou em bombardeios americanos e britânicos a bases dos houthis no Iêmen há cerca de 10 dias.

O grupo vem realizando diversos ataques contra navios mercantis direcionados a Israel, de forma a mostrar solidariedade com a causa palestina. (ANSA).

