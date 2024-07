UE deve impor tarifas sobre biocombustíveis da China em investigação sobre dumping

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2024 - 8:25 Para compartilhar:

A União Europeia (UE) propôs tarifas provisórias sobre biocombustíveis provenientes da China após afirmar ter descoberto que empresas chinesas praticaram dumping no mercado europeu.

A Comissão Europeia, braço executivo da UE, propôs tarifas entre 12,8% e 36,4% na tentativa de reverter os danos aos produtores domésticos causados pelas práticas chinesas. As tarifas provavelmente entrarão em vigor em agosto, embora a investigação antidumping da UE continue até fevereiro de 2025, quando medidas definitivas poderão ser adotadas.

A medida ocorre após uma queda significativa nos preços de biocombustíveis. O preço de referência europeu para biodiesel à base de óleo usado de cozinha ficou em média em US$ 1.300 por tonelada nos primeiros sete meses deste ano, uma queda de quase 40% em relação a igual período de 2022, segundo a Argus Media.

Enquanto isso, os produtos chineses inundaram o mercado da UE. Em 2023, a UE importou cerca de 1 milhão de toneladas de biocombustíveis da China, ante cerca de 550 mil toneladas em 2022, de acordo com o Global Trade Tracker.

A queda forçou empresas petrolíferas a diminuir suas ambições em relação a biocombustíveis na Europa. No mês passado, a BP interrompeu o desenvolvimento de dois novos projetos de biocombustíveis. Em julho, a Shell paralisou as obras de construção de uma planta de biocombustíveis na Holanda para garantir “competitividade futura, dadas as condições atuais do mercado.”

A UE iniciou a investigação no ano passado após uma queixa oficial do Conselho Europeu de Biodiesel sobre as “práticas comerciais injustas altamente prejudiciais” da China.

Até maio, as importações de biocombustíveis chineses pela UE totalizaram cerca de 434 mil toneladas, em linha com o ano passado, de acordo com o Global Trade Tracker.

O anúncio da UE representa a mais recente de uma série de disputas comerciais entre Bruxelas e Pequim. A China já iniciou investigações antidumping direcionadas às importações de carne suína e conhaque da UE. Em julho, a UE confirmou planos para impor tarifas adicionais sobre carros elétricos fabricados na China. Fonte: Dow Jones Newswires.