UE deve aplicar sanções contra 6 pessoas por caso Navalny

BRUXELAS, 14 OUT (ANSA) – A União Europeia deve impor sanções econômicas contra seis pessoas e uma entidade da Rússia por conta do envenenamento do opositor Alexei Navalny, revelaram fontes diplomáticas à agência francesa AFP nesta quarta-feira (14).

As punições, que devem incluir o congelamento de bens na Europa e a proibição de viagens, devem entrar em vigor já nesta quinta-feira (15) após os 27 embaixadores do bloco concordarem com elas.

As sanções foram propostas pelos governos da Alemanha e da França na segunda-feira (12) durante uma reunião do bloco e devem ser anunciadas em breve de maneira oficial.

Navalny foi envenenado com uma substância química do grupo novichock no dia 20 de agosto. O opositor passou mal assim que seu voo decolou da cidade de Tomsk, na Sibéria, onde ele estava com seus assessores do Fundo Anticorrupção para verificar denúncias antes das eleições locais.

Por conta da gravidade da situação, os pilotos fizeram um pouso de emergência ainda na Sibéria, em Omsk, para onde o advogado foi levado para um hospital de emergências e internado na unidade de terapia intensiva já em coma.

Três dias depois, a pedido da família, o opositor foi transferido para o hospital Charitè, de Berlim, na Alemanha.

Após cerca de um mês internado em Berlim, o russo recebeu alta no dia 23 de setembro, mas continua em tratamento médico na Alemanha.

Testes feitos por um laboratório militar comprovaram que a substância química estava no corpo de Navalny – em resultado confirmado por laboratórios independentes da França e da Suécia, além da Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq).

O governo russo, primeiramente, negou que tenha sido encontrado veneno na corrente sanguínea de Navalny porque os exames feitos em Omsk não mostraram a substância. Depois, o próprio presidente russo, Vladimir Putin, chegou a acusar o advogado e seus assessores de terem feito o envenenamento de propósito. (ANSA).

