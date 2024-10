UE denuncia Itália por salários precários a professores

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/10/2024 - 15:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 3 OUT (ANSA) – A Comissão Europeia está encaminhando a Itália ao Tribunal de Justiça da UE devido aos salários precários dos professores e por causa de “condições de trabalho discriminatórias”.

De acordo com o comunicado divulgado nesta quinta-feira (3), a Itália “não adotou as regras necessárias para proibir a discriminação em relação às condições de trabalho de professores com contratos temporários” e o “abuso” de contratos.

A questão diz respeito à legislação sobre o salário de professores com contratos de curto prazo em escolas públicas para os quais não há “nenhuma progressão salarial” baseada em períodos anteriores de serviço.

Segundo a Comissão, “isto constitui uma discriminação em comparação aos professores empregados em regime permanente”, que têm direito a esta progressão salarial.

Além disso, ao contrário da legislação europeia, a Itália não adotou medidas eficazes para impedir o uso abusivo de contratos temporários para pessoal administrativo, técnico e auxiliar em escolas públicas, em violação às leis da UE sobre emprego temporário.

Por fim, a Comissão Europeia explicou que considera os esforços das autoridades nesta questão como “insuficientes” e, portanto, encaminharia a Itália ao Tribunal de Justiça da União Europeia.

(ANSA).